Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

За спасение женщины во время пожара в Талдыкоргане военнослужащего наградили медалью

15 Февраля 2023, 19:09
За спасение женщины во время пожара в Талдыкоргане военнослужащего наградили медалью

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Сержант воинской части 18404 десантно-штурмовых войск Ерик Касимбеков награжден медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Восемнадцатого января текущего года в пятиэтажном доме по улице Красина в городе Талдыкоргане из-за замыкания в электропроводке случился пожар. В этот день командиру отделения ремонтной роты Ерику Касимбекову был предоставлен выходной за несение службы в наряде, он находился дома.

photo

Услышав крики в подъезде, он выбежал на площадку. От соседей военнослужащий узнал, что в одной из квартир, где проживает пожилая бабушка, произошел пожар.

Не раздумывая, Ерик Касимбеков проник в помещение, быстро обнаружил пожилую женщину и эвакуировал ее в безопасное место.

Мужественный поступок военнослужащего не остался без внимания. В торжественной обстановке награду Ерику Касимбекову вручил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области подполковник гражданской обороны Игорь Жуков.

«Благодаря смелым действиям военнослужащего Вооруженных сил, удалось спасти человеческую жизнь. Он не побоялся зайти в задымленную квартиру, быстро сориентировался в экстремальной ситуации и спас 84-летнюю женщину. Его самоотверженный поступок не остался без внимания. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Ерик Касимбеков награжден за смелость и отвагу ведомственной медалью», – прокомментировал представитель областного департамента.

В этой критической ситуации поступить иначе воин-десантник Ерик Касимбеков не мог. Защищать, спасать и помогать людям – призвание настоящих мужчин.


Фото: gov.kz

Новости по теме
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Спасатель предотвратил суицид в СКО
Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
Теги:
Читайте также
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
Карагандинские педагоги сделали подарок школьнику, спасшему младшую сестру во время пожара
Спасатель предотвратил суицид в СКО
В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции
Ж/д катастрофа в Греции: бастуют железнодорожники, спасатели ищут пропавших без вести
Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в Турции
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей