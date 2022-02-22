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За спасение пенсионера при пожаре награжден житель Семея

22 Февраля 2022 13:46
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За спасение пенсионера при пожаре награжден житель Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Жителя Семея наградили за спасение пенсионера при пожаре, передает МИА «Кащинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК награжден благодарственным письмом Андрей Матвеев, который проявил смелость, героизм и отвагу и спас мужчину при пожаре.

Напомним, что 10 февраля 2022 года по улице 648 км загорелся дом на двух хозяев. Горели деревянные конструкции потолочного перекрытия веранды, оконный и дверной блок, мебель. До приезда пожарных подразделений, родственник, проживающий поблизости, Андрей Матвеев заметил пожар и бросился на помощь. В сильно задымленном жилом помещении остался, мужчина, 1954 года рождения. Андрей не растерялся, выбил окно и проник в дом. Там на полу он обнаружил хозяина дома и вынес его на свежий воздух. Ожогов и отравления продуктами горения мужчина не получил и после осмотра врачей скорой помощи был отпущен домой.

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на общей площади 15 кв метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования. Андрей очень скромный и единственное, что он рассказал о себе спасателям, что ему 41 год, у него двое детей.


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#Восточно-Казахстанская область   #МЧС   #Пожар  
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