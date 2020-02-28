За сколько казахстанцам можно приобрести жилье по госпрограмме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно выделяется до 300 млрд тенге на строительство жилья по государственным программам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вы посмотрите, жилье на рынке за один квадратный метр стоит от 300-400 тысяч тенге и выше. А мы строим именно социальное жилье (по госпрограммам – авт.) по 180 тысяч тенге за 1 кв.м в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау и Туркестан, что в два раз ниже, чем на рынке. А в других регионах стоимость строительства жилья составляет 140 тысяч тенге за 1 кв.м, а коммерческая - в пределах 180 тысяч тенге и выше. Я считаю, что государство вкладывает большие средства. Мы ежегодно от 200-300 млрд тенге на строительство социального жилья выделяем - это арендное жилье, кредитное жилье», - сказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, чтобы обеспечить очередников жильем, выделяются большие средства. Так, по данным Мархабата Жайымбетова, количество очередников по состоянию на 1 января 2020 года составляет 540 тысяч человек.

«Из них более 210 тысяч - социально-уязвимые слои населения, около 200 тысяч - госслужащие, бюджетники и другие. Более 60 тысяч - дети-сироты. Такое население мы обеспечим социальным жильем, где государство вкладывает большие средства», - подчеркнул глава Комитета.