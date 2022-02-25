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За сговор на конкурсах по ремонту дорог Нур-Султана оштрафованы две компании

25 Февраля 2022 12:09
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За сговор на конкурсах по ремонту дорог Нур-Султана оштрафованы две компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент по защите и развитию конкуренции города Нур-Султана завершил расследование картельного сговора между двумя компаниями, участвовавшими в конкурсе по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сговор заключался в поддержании цен на конкурсах. Выяснилось, что по 7 лотам объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены.

«Скидка составила 0,004%, где они выступали единственными конкурентами друг-другу, предлагая цену равную стартовой с минимальным снижением без проявления конкурентной борьбы. Административным судом в отношении компаний наложен штраф с конфискацией монопольного дохода на общую сумму 540 миллионов тенге, судебный акт пока не вступил в законную силу», - сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на коллегии по итогам деятельности 2021 года.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о борьбе с ростом цен на антиковидные лекарства в 2021 году.

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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Коррупция   #Экономика   #Дороги   #Серик Жумангарин   #Борьба с коррупцией   #АЗРК  
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Автор:

Анеля Касымова

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