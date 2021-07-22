За счёт строительства школ решают проблему трёхсменного обучения в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области принимают меры для создания необходимых условий для обучения школьников и работы педагогов. В регионе проблемы трёхсменки решают за счёт строительства учебных заведений. Всего в области в этом году планируют возвести более 20 социально значимых объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, уже начато строительство четырёх школ, в которых будут учиться более 1 300 детей.

Два объекта образования появятся в Караганде и Жанааркинском районе. В областном центре, в микрорайоне 11а Майкудука, учебное заведение рассчитано на 600 мест, а школа посёлка Жанаарка – на 464 места.

«Третий объект будет построен в селе Киикти Шетского района. Он на 150 мест. Ещё одно здание на 80 мест возводится на станции Теректы в Жезказгане. Кроме того, в Сатпаеве и Жезказгане идёт строительство двух детских садов на 320 мест каждый. Это позволит нам обеспечить дошкольным образованием 640 малышей Жезказганского региона», – сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

В Караганде возведут и двухэтажную пристройку к зданию лицея «Білім-инновация» для девочек. В сфере здравоохранения также реализуется ряд проектов.

«Идёт строительство трёх подстанций скорой медицинской помощи в Майкудуке и Сортировке. Планируем завершить долгострой областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в Караганде. Возводятся Центр позитронно-эмиссионной компьютерной томографии, приёмно-диагностическое отделение при многопрофильной больнице №1 и операционно-реанимационный блок областного онкодиспансера. Также в селе Кертинди Нуринского района идёт строительство фельдшерско-акушерского пункта», – добавили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства.

