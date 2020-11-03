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За счет экспорта пшеницы и муки Казахстан в 2019 году накормил более 45 млн жителей Земли - данные ФАО

3 Ноября 2020, 11:38
За счет экспорта пшеницы и муки Казахстан в 2019 году накормил более 45 млн жителей Земли - данные ФАО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Казахстана принял участие в 32-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Европы, которая прошла в формате виртуального совещания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Глава МСХ РК выступил на сессии «Устойчивые продовольственные системы и здоровые рационы питания в Европе и Центральной Азии». В своем докладе министр затронул тему развития продовольственных экосистем как устойчивой основы обеспечения региональной продовольственной безопасности.

Сапархан Омаров подчеркнул, что в условиях пандемии, когда многие страны изолировались от соседей и приостановили международную торговлю продуктами питания, Правительству Казахстана удалось уберечь сельскохозяйственную отрасль от влияния глобального кризиса и стабилизировать вопросы поставки продовольствия как на внутренний, так и на внешний рынки.

«Несмотря на локдаун и связанные с ним ограничения, Казахстан продолжал активно поставлять продовольствие в соседние страны. За 8 месяцев текущего года только странам ШОС отправлено продовольствие на 1,3 млрд долларов. Кроме того, странам Центральной Азии направлено более 10 тысяч тонн муки в качестве гуманитарной помощи. Стоит отметить, что, по данным ФАО, в прошлом году за счет экспорта пшеницы и муки Казахстан накормил более 45 млн жителей Земли», - сказал министр сельского хозяйства.

Также Сапархан Омаров подчеркнул, что республика продолжит наращивать производство сельхозпродукции и продуктов питания с учетом роста спроса в соседних странах. При этом важное значение будут иметь не только количественные показатели, но и качество продукции. В частности, Казахстан имеет широкие возможности для развития органического сельского хозяйства. По официальным данным Еврокомиссии, по объемам экспорта страна находится на 9-м месте среди 123 стран, поставляющих органическую агропродовольственную продукцию в ЕС. А по продажам органической пшеницы и семян масличного льна республика входит в число абсолютных лидеров.

«Мы продолжим работу по наращиванию этого конкурентного преимущества и будем активно использовать свое выгодное географическое расположение на пересечении важнейших торговых рынков Китая, Европы и Центральной Азии. Реализовав большой потенциал АПК, Казахстан сможет стать международным агропродовольственным хабом», - добавил С. Омаров.

В этой связи он сообщил, что в целях обеспечения внутренней и региональной продовольственной безопасности в Казахстане на сегодняшний день принимаются меры для улучшения Национальной товаропроводящей системы, которые позволят увеличить производство, расширить возможности для хранения, а также значительно нарастить экспорт сельхозпродукции.


ООН   Минсельхоз   Безопасность   Сельское хозяйство  
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