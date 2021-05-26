За счет чего обеспечено основное перевыполнение доходной части бюджета Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году по сравнению с 2019 годом в бюджет собственного дохода поступило более 76 млрд 66,6 млн тенге или с ростом на 26,6 %. Об этом сообщил руководитель столичного управления финансов Алиби Жумаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За истекший год в бюджет города Нур-Султана поступило 696 млрд 940 млн тенге. План был перевыполнен на 35 млрд 899 млн тенге. Суммарный объем собственных доходов составил 361 млрд 717 млн тенге или с перевыполнением на 11 %. По налоговому поступлению: поступило 332 млрд 479 млн тенге. По неналоговым поступлениям план перевыполнения составил 11 млрд 796 млн тенге. Что касается поступления от продажи основного капитала, сумма составила 17 млрд 440 млн тенге или дополнительно поступило 2 млрд 508 млн тенге. При этом, основное перевыполнение доходной части бюджета обеспечен за счет налоговых поступлений», - отметил руководитель столичного управления финансов.

Наряду с этим, перевыполнение плана отмечается по индивидуальному подоходному налогу – 8 млрд 764 млн тенге, общее поступление – 122 млрд 404 млн тенге. Общий объем по социальному налогу составил 89 млрд 521 млн тенге. По налогу на собственность план перевыполнен на 1 млрд 332 млн тенге.

«По поступлениям от продажи основного капитала поступления составили 17 млрд 440 млн тенге. В отчетном году управлением финансов также был организован выпуск государственных ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже в размере 93 млрд 578 млн тенге. Из них 49 млрд 548,6 млн тенге – для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол». Также 44 млрд 30 млн тенге – для финансирования Дорожной карты занятости в рамках принятия антикризисных мер в 2020 году. В результате в 2020 году по сравнению с 2019 годом в бюджет собственного дохода поступило более 76 млрд 66,6 млн тенге или с ростом на 26,6 %», - добавил Алиби Жумаев.