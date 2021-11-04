За сбежавший табун лошадей наказали владельца в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области участковый обнаружил во время рейда 46 лошадей, за которым никто не присматривал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, скот отогнали на «штрафстоянку». Никому из жителей сельского округа, возле которого был найден табун, животные не принадлежали. Благодаря тому, что скот таврирован, нашли владельца быстро. Оказалось, что житель соседнего сельского округа потерял лошадей в 30 км от места, где их нашел полицейский. Скот отбился от табуна несколько дней назад и владелец все это время самостоятельно занимался их поиском.

Табун сельчанину вернули и составили административный протокол за вольный выпас животных.

«Бродячий скот привлекателен для скотокрадов. Более того, внезапно появившись на дороге, он может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. С начала года на территории Мамлютского района за вольный выпас составлено 296 протоколов», - сказал начальник районного отдела полиции Петр Климов.

По области за 10 месяцев таких протоколов составлено 2 350, в спецзагоны до установления владельцев было отогнано свыше 7,5 тысяч голов скота.