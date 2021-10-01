За разбойное нападение акмолинец осужден на 10 лет

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К 10 годам лишения свободы приговорил специализированный межрайонный уголовный суд 24-летнего акмолинца, совершившего разбойное нападение на ТОО и похитившего при этом около 23 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного суда.

Судом установлено, что подсудимый 23 октября 2020 года, примерно в три часа ночи, в городе Кокшетау проник на территорию ТОО «Алтын Раушан» в маске с отверстиями для глаз. Угрожая охраннику металлической монтировкой, он связал ему ноги и руки. Затем повредил пластиковое окно, проник в служебное помещение, где взломал сейф и похитил 22 900 000 тенге.

«В ходе судебного заседания подсудимый частично признал себя виновным и не оспаривал представленные доказательства. Виновность его подтверждена личными показаниями потерпевшего охранника и других свидетелей, записями с камер видеонаблюдения, протоколом личного обыска, согласно которому у него были изъяты деньги на сумму 22 457 000 тенге, а также другими материалами дела», - отметили в ведомстве.

Судебной коллегией по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор СМУС Акмолинской области в отношении молодого человека оставлен без изменения. Приговором он осужден по пункту 2 части 4 статьи 192 УК к 10 годам лишения свободы за совершение разбоя, то есть нападения с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере.

Суд взыскал в пользу потерпевшего охранника компенсацию морального вреда в размере 500 000 тенге.







