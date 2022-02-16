За распространение фейков о январских событиях возбуждено 13 уголовных дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили об информационной войне для получения контроля над общественным сознанием граждан после январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации. Основная масса, так называемых, фейковых сообщений идет из-за пределов страны. На сегодня установлены более 50 аккаунтов в соцсетях, зарегистрированных за рубежом», - сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов во время брифинга в СЦК.

По его данным, в настоящее время расследуются 13 уголовных дел по статье 274 УК РК – распространение заведомо ложной информации, по которым проводится тщательное расследование. По данным уголовным делам двое подозреваемых арестованы, ещё двое помещены под домашний арест.

«К примеру, в период массовых беспорядков в Костанае задержан гражданин, который в мессенджере «Telegram» распространил от своего имени ложную информацию о том, что сотрудники СОБР перешли на сторону митингующих. При этом от имени сотрудника выложил два текстовых сообщения о том, что «они никого задерживать не будут и призывал всех выходить на митинг». В другом случае, житель Акмолинской области после массовых беспорядков 10 января текущего года для дестабилизации обстановки на своей странице в «Facebook» выложил пост «агитирующий убийства сотрудников полиции», - рассказал Санжар Адилов.

Он призвал граждан не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам, а также с терпением отнестись к следственным процедурам и дождаться результатов расследования. Сейчас правоохранительными органами продолжается кропотливая работа по установлению причин январских событий.



