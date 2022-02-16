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За распространение фейков о январских событиях возбуждено 13 уголовных дел

16 Февраля 2022 23:46
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За распространение фейков о январских событиях возбуждено 13 уголовных дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили об информационной войне для получения контроля над общественным сознанием граждан после январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации. Основная масса, так называемых, фейковых сообщений идет из-за пределов страны. На сегодня установлены более 50 аккаунтов в соцсетях, зарегистрированных за рубежом», - сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов во время брифинга в СЦК.

По его данным, в настоящее время расследуются 13 уголовных дел по статье 274 УК РК – распространение заведомо ложной информации, по которым проводится тщательное расследование. По данным уголовным делам двое подозреваемых арестованы, ещё двое помещены под домашний арест.

«К примеру, в период массовых беспорядков в Костанае задержан гражданин, который в мессенджере «Telegram» распространил от своего имени ложную информацию о том, что сотрудники СОБР перешли на сторону митингующих. При этом от имени сотрудника выложил два текстовых сообщения о том, что «они никого задерживать не будут и призывал всех выходить на митинг». В другом случае, житель Акмолинской области после массовых беспорядков 10 января текущего года для дестабилизации обстановки на своей странице в «Facebook» выложил пост «агитирующий убийства сотрудников полиции», - рассказал Санжар Адилов.

Он призвал граждан не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам, а также с терпением отнестись к следственным процедурам и дождаться результатов расследования. Сейчас правоохранительными органами продолжается кропотливая работа по установлению причин январских событий.



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#МВД РК   #Фейки   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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