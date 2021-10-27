За распространение экстремистских материалов задержан житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Туркестанской области сообщает о задержании подозреваемого в распространении экстремистских материалов, связанных с деструктивно-религиозным течением, передает МИА «Казинформ».

«Во время мониторинга социальных сетей оперативники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области обнаружили факты размещения видеороликов и других материалов экстремистского характера, пропагандирующих идеологию деструктивно-религиозного течения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в распространении экстремистских материалов. Им оказался житель Туркестанской области», - говорится в сообщении.

У задержанного изъяли сотовые телефоны с аудиозаписями религиозного характера, запрещенную религиозную литературу и самописные листы.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». В отношении задержанного ведется досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз.

