РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    За распространение экстремистских материалов задержан житель Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Туркестанской области сообщает о задержании подозреваемого в распространении экстремистских материалов, связанных с деструктивно-религиозным течением, передает МИА «Казинформ».

    «Во время мониторинга социальных сетей оперативники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области обнаружили факты размещения видеороликов и других материалов экстремистского характера, пропагандирующих идеологию деструктивно-религиозного течения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в распространении экстремистских материалов. Им оказался житель Туркестанской области», - говорится в сообщении.

    У задержанного изъяли сотовые телефоны с аудиозаписями религиозного характера, запрещенную религиозную литературу и самописные листы.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». В отношении задержанного ведется досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!