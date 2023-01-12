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За работу без лицензии оштрафованы 34 школы – Минпросвещения

12 Января 2023, 11:19
За работу без лицензии оштрафованы 34 школы – Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За образовательную деятельность без лицензии были оштрафованы 34 казахстанских школы. Новоиспеченный министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что ни одна школа не должна работать без лицензий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным инструментом развития образования является оценка качества. Один из важнейших – это государственная аттестация. Вы знаете, что последние 5 лет госаттестация не проводилась, и мы наблюдали рост недовольства качеством образовательных услуг. Госаттестация возобновлена, она проводится в новом формате без посещения в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального образования», - рассказал министр просвещения на заседании коллегии ведомства.

В 2022 году процедура госаттестации была проведена в 2 363 организациях, 77% из них не аттестованы с первого раза. Это организации в Атырауской, Актюбинской, Улытауской, Акмолинской, ЗКО, Карагандинской, Туркестанской и Алматинской областях.

«Также много проблем возникает при лицензировании школ и колледжей. Проблема - в ненадлежащем оформлении документов. 34 школы оштрафованы судебными органами за образовательную деятельность без лицензии. Без лицензии не должна работать ни одна школа», - добавил министр.


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