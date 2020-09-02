Новости
За пять лет в Алматы жильем обеспечат свыше 16 тысяч семей
2 Сентября 2020 21:03
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что за 5 лет в Алматы жильем обеспечат 16,5 тысяч нуждающихся семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеИнформировать людей о реформе ЖКХ просят алматинские активисты Умирзак Шукеев посетил объекты, вводимые в эксплуатацию в этом году в Туркестане В Казахстане будут субсидировать затраты сельского работодателя на строительство жилья
В сфере жилищного строительства в 2021-2025 годах планируется обеспечить квартирами 16,5 тысяч нуждающихся семей.
«Так, за этот период планируется строительство 363,2 тысячи кв. м арендного жилья, или 6 487 квартир, с подведением инженерной инфраструктуры», - сказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы» Бакытжан Сагинтаев.
В рамках программы «Бақытты отбасы» будет введено порядка пяти тысяч квартир
Данияр Дауталиев
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Центры дополнительного образования откроют во всех районах Алматы
- 250 тысяч деревьев высадят в Алматы осенью
- Около 600 объектов возобновили деятельность в Алматы
- В Алматы ситуация по коронавирусу стабилизировалась
- Как в Алматы реализуют поручения, озвученные в Послании народу Казахстана
- Когда Алматы выйдет прежние на экономические показатели
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047