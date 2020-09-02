+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За пять лет в Алматы жильем обеспечат свыше 16 тысяч семей

2 Сентября 2020 21:03
Поделиться:
За пять лет в Алматы жильем обеспечат свыше 16 тысяч семей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что за 5 лет в Алматы жильем обеспечат 16,5 тысяч нуждающихся семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
125 многодетных семей отпразднуют новоселье в Семее
Информировать людей о реформе ЖКХ просят алматинские активисты Умирзак Шукеев посетил объекты, вводимые в эксплуатацию в этом году в Туркестане В Казахстане будут субсидировать затраты сельского работодателя на строительство жилья

В сфере жилищного строительства в 2021-2025 годах планируется обеспечить квартирами 16,5 тысяч нуждающихся семей.

«Так, за этот период планируется строительство 363,2 тысячи кв. м арендного жилья, или 6 487 квартир, с подведением инженерной инфраструктуры», - сказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы» Бакытжан Сагинтаев.

В рамках программы «Бақытты отбасы» будет введено порядка пяти тысяч квартир

Данияр Дауталиев


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Строительство   #Жилье  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив