За пять лет в Алматы жильем обеспечат свыше 16 тысяч семей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что за 5 лет в Алматы жильем обеспечат 16,5 тысяч нуждающихся семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сфере жилищного строительства в 2021-2025 годах планируется обеспечить квартирами 16,5 тысяч нуждающихся семей.

«Так, за этот период планируется строительство 363,2 тысячи кв. м арендного жилья, или 6 487 квартир, с подведением инженерной инфраструктуры», - сказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы» Бакытжан Сагинтаев.

В рамках программы «Бақытты отбасы» будет введено порядка пяти тысяч квартир

Данияр Дауталиев