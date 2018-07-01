За прошедшие выходные на водоемах страны спасено 6 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 и 29 июля 2018 года на водоемах страны спасено 6 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Так, 28 июля на реке Тобол в городе Костанай силами Северного регионального оперативно-спасательного отряда КЧС в ходе рейдовых мероприятий спасен мужчина 1987 года рождения, который самостоятельно не смог доплыть до берега во время купания. Ему на месте была оказана психологическая помощь.

28 июля на озере Зеренда в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области силами оперативно-спасательного отряда ДЧС спасены 2 мужчин 1979 года рождения и 1986 года рождения, которые самостоятельно не смогли доплыть до берега во время купания. Им была оказана психологическая помощь на месте.

29 июля на реке Иртыш в Павлодаре силами оперативно-спасательного отряда ДЧС спасен мужчина 1983 года рождения, который самостоятельно не смог доплыть до берега во время купания. Мужчине была оказана психологическая помощь на месте.

29 июля на реке Тобол в Костанае, на городском пляже, силами Северного регионального оперативно-спасательного отряда КЧС спасена женщина 1996 года рождения, которая самостоятельно не смогла доплыть до берега во время купания. Ей оказана психологическая помощь на месте.

29 июля на реке Шортанды в городе Житикара Житикаринского района Костанайской области силами ДЧС спасен мужчина 1984 года рождения, который самостоятельно не смог доплыть до берега во время купания в необорудованном для купания месте. Мужчине была оказана психологическая помощь на месте.

В адрес начальника ДЧС Костанайской области Т.Б. Какимова поступило письмо от супруги данного гражданина с выражением благодарности начальнику отдела по ЧС Житикаринского района А.Б. Темирову за спасение ее супруга. Мужчина, не рассчитав своих сил, начал тонуть, однако был оперативно спасен спасателем и вытащен на берег.

Следует отметить, что с начала купального сезона 2018 года, благодаря оперативным действиям спасателей, на водоемах страны спасено 247 человек, из них 73 ребенка.