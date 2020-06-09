За прошедшие сутки в РК выявлено 215 заболевших коронавирусом: прирост - 1,7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 23:59 час. 8 июня 2020 г. в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 1,7%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 42 (1,7%)

Карагандинская область - 41 (3,6%)

Западно-Казахстанская область - 27 (3,3%)

город Шымкент - 22 (2,3%)

город Алматы - 22 (0,8%)

Павлодарская область - 16 (6,0%)

Жамбылская область - 11 (2,6%)

Восточно-Казахстанская область - 9 (4,7%)

Атырауская область - 9 (0,7%)

Алматинская область - 5 (1,1%)

Костанайская область - 3 (1,5%)

Мангистауская область - 3 (0,9%)

Туркестанская область - 3 (0,8%)

Акмолинская область - 1 (0,6%)

Северо-Казахстанская область - 1 (1,6%)

Всего в стране выявлено 13074 заболевших.