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    08:17, 08 Март 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки 480 казахстанцев выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 68,

    город Алматы - 54,

    город Шымкент - 10,

    Акмолинская область - 56,

    Алматинская область - 27,

    Атырауская область - 33,

    Восточно-Казахстанская область - 17,

    Жамбылская область - 27,

    Западно-Казахстанская область - 36,

    Карагандинская область - 33,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 9,

    Павлодарская область - 50,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 11.


    Итого выздоровевших в Казахстане – 202 230.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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