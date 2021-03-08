За прошедшие сутки 480 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 68,

город Алматы - 54,

город Шымкент - 10,

Акмолинская область - 56,

Алматинская область - 27,

Атырауская область - 33,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 27,

Западно-Казахстанская область - 36,

Карагандинская область - 33,

Костанайская область - 28,

Кызылординская область - 9,

Павлодарская область - 50,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 11.





Итого выздоровевших в Казахстане – 202 230.