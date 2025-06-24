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    11:11, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    За пропаганду терроризма осуждены жители Шымкента, Атырау и Актобе

    Суд Шымкента в мае 2025 года признал виновным в пропаганде терроризма и приговорил к семи годам лишения свободы одного из жителей мегаполиса, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

    За пропаганду терроризма осуждены жители Шымкента, Атырау и Актобе
    Фото: КНБ РК

    В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам.

    Кроме того, в июне по материалам КНБ также за пропаганду терроризма среди верующих решениями судов Атырауской и Актюбинской областей к семи и шести годам лишения свободы, соответственно, приговорены двое граждан республики.

    Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности.

    Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу.

    В комитете сообщили, что всего с начала этого года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 52 лица, в том числе два иностранных гражданина.

    В отношении еще 52 человек расследования продолжаются.

    Ранее Глава государства поручил КНБ улучшить информационную безопасность Казахстана.

    Теги:
    Атырау Терроризм Регионы Шымкент КНБ Актобе Суды Задержания
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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