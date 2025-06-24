За пропаганду терроризма осуждены жители Шымкента, Атырау и Актобе

В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам.

Кроме того, в июне по материалам КНБ также за пропаганду терроризма среди верующих решениями судов Атырауской и Актюбинской областей к семи и шести годам лишения свободы, соответственно, приговорены двое граждан республики.

Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности.

Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу.

В комитете сообщили, что всего с начала этого года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 52 лица, в том числе два иностранных гражданина.

В отношении еще 52 человек расследования продолжаются.

Ранее Глава государства поручил КНБ улучшить информационную безопасность Казахстана.