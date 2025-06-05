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    13:22, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства поручил КНБ улучшить информационную безопасность Казахстана

    Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Комитета национальной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поручил улучшить информационную безопасность Казахстана
    Фото: Акорда

    Глава государствапосетил Комитет национальной безопасности, где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений.

    Главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.

    В ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.

    По итогам мероприятия Президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.

    Ранее Президент обратился к выпускникам военных учебных заведений.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда КНБ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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