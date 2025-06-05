Глава государства поручил КНБ улучшить информационную безопасность Казахстана

Глава государствапосетил Комитет национальной безопасности, где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений.

Главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.

В ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.

По итогам мероприятия Президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.

Ранее Президент обратился к выпускникам военных учебных заведений.