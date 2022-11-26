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За препятствие развитию МСБ будут привлекаться к строгому наказанию – Глава государства

26 Ноября 2022, 11:29
За препятствие развитию МСБ будут привлекаться к строгому наказанию – Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана РК Касым-Жомарт Токаев обозначил одной из приоритетных задач устранение всех искусственных барьеров и ограничений, сдерживающих развитие предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритетная задача – устранить все искусственные барьеры и ограничения, сдерживающие предпринимательский дух наших деятельных граждан. Предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса, они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями», - сказал Глава государства после торжественной церемонии инаугурации.

По словам Касым-Жомарта Токаева, государство и бизнес – это естественные партнеры. В стране предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры. Важно, чтобы каждый регион нашей огромной страны получил новый импульс к развитию.

«Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону», - добавил Президент РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


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