За пределами ринга: казахстанские боксеры, за которыми стоит следить в TikTok

Казахстанские боксеры показывают в TikTok то, что обычно остается за пределами официальных трансляций: тренировки, спарринги, подготовку к турнирам и спортивные будни. Kazinform собрал аккаунты спортсменов, за которыми будет интересно следить поклонникам бокса.

В коротких видео боксеры показывают тренировки и спарринги, делятся моментами с соревнований и позволяют зрителям увидеть, какая работа стоит за каждым поединком. В преддверии Международного дня бокса, который отмечается 27 августа, мы собрали аккаунты казахстанских спортсменов, которые показывают закулисье большого спорта.

От юношеского золота до мирового пьедестала

Сабыржан Аккалыков — мастер спорта Республики Казахстан и один из ярких представителей нового поколения казахстанского бокса. Спортсмен родился в 2002 году в Шахтинске. В его коллекции наград — золото молодежного чемпионата мира 2021 года, две победы на чемпионатах Азии за последние два года и серебряная медаль чемпионата мира 2025 года.

Фото: TikTok страница С. Аккалыкова

В TikTok Сабыржан показывает бокс таким, каким его редко видят во время официальных трансляций. На его странице можно найти напряженные тренировки, подготовку к международным соревнованиям, фрагменты поединков и эмоции после выступлений.

Такой контент позволяет заглянуть за кулисы большого спорта и увидеть, сколько ежедневной работы, дисциплины и упорства стоит за каждой медалью и выходом на ринг.

Дисциплина на пути к большим победам

Нурбек Мурсал — еще один представитель нового поколения казахстанского бокса, выступающий за молодежную сборную страны. В 2026 году спортсмен вышел в финал молодежного чемпионата Азии в Джакарте и стал серебряным призером континентального первенства.

На платформе для создания и просмотра коротких видео Нурбек показывает тренировки, подготовку к соревнованиям и фрагменты выступлений.

Он не только рассказывает о собственном пути в спорте, но и мотивирует подписчиков регулярно тренироваться, воспитывать в себе дисциплину и не отказываться от поставленных целей. Его ролики наглядно демонстрируют, как последовательная работа над собой помогает добиваться заметных результатов на международном ринге.

Новый раунд спортивной карьеры

Ельнур Суюнбай — молодой спортсмен из Тараза, который уже успел стать чемпионом Казахстана, завоевать серебро юниорского чемпионата мира и дважды подняться на пьедестал молодежных первенств Азии. В 2025 году спортсмен открыл новую главу своей карьеры: дебютировал на профессиональном ринге и одержал победу над соперником из Кыргызстана.

TikTok позволяет фанатам казахстанского бокса следить за развитием карьеры Ельнура практически в режиме реального времени. В коротких роликах юношеские турниры постепенно сменяются более серьезными испытаниями, напряженной подготовкой и первыми профессиональными поединками. Спортсмен публикует фрагменты тренировок и спаррингов, а также показывает отработку приемов.

История побед в наилегчайшем весе

Санжар Ташкенбай родился в селе имени Гани Муратбаева Туркестанской области и уже к 23 годам собрал внушительную коллекцию международных наград. В 2021 году он выиграл молодежный чемпионат мира, в 2022-м стал чемпионом Азии, а в 2023 и 2025 годах дважды завоевал титул чемпиона мира. Список его достижений продолжает пополняться: в июне 2026 года Санжар победил на этапе Кубка мира в Гуйяне, выиграв в финале весовой категории до 50 килограммов у представителя Узбекистана. Уже 28 августа спортсмен вновь вышел на ринг.

#IBFAsia #NomadFighting #IBA #Boxing ♬ оригинальный звук — tashkenbay.sanzhar @tashkenbay.sanzhar 28 тамыз күні IBF белбеуі үшін жекпе-жекке шығамын. Бұл жекпе-жекке дайындықтың әр күні — үлкен мақсатқа жасалған қадам. Барымды салып, ел намысын абыроймен қорғауға дайынмын. 🇰🇿 28 тамыз. Шаршы алаңда жолығайық! 🔥 On August 28, I will step into the ring to fight for the IBF title. 🥊 Every day of preparation for this fight is a step toward a bigger goal. I’m ready to give it my all and proudly represent my country. 🇰🇿 August 28. See you in the ring! 🔥 28 августа я выйду на ринг, чтобы сразиться за пояс IBF. 🥊 Каждый день подготовки к этому бою — шаг к большой цели. Я готов выложиться на максимум и с честью представить свою страну. 🇰🇿 28 августа. Увидимся на ринге! 🔥 #SanzharTashkenbay

В его TikTok-аккаунте чемпионский путь раскрывается через короткие эпизоды: интенсивную работу в зале, спарринги, поездки на соревнования, выходы на ринг и моменты отдыха между турнирами. Санжар сочетает спортивную сосредоточенность с непринужденной подачей, поэтому его ролики интересны не только поклонникам бокса. Они позволяют увидеть, чем живет титулованный спортсмен за пределами официальных поединков, и почувствовать атмосферу большого спорта без телевизионной дистанции.

Все о казахстанском боксе в одном аккаунте

Тем, кто хочет следить не за одним спортсменом, а за развитием казахстанского бокса в целом, стоит обратить внимание на аккаунт @boxing_kazakhstan_.

На странице Казахстанской федерации бокса публикуются фрагменты тренировок и поединков, ролики об известных чемпионах и молодых спортсменах, а также об их ярких победах.

@boxing_kazakhstan_ 🥈🇰🇿Руслан Ахметов — Азия чемпионатының күміс жүлдегері Бокстан Индонезия астанасы Джакартада өтіп жатқан U19 және U23 санаттары бойынша Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына кезекті күміс жүлде түсті. U19 санаты бойынша 85 келідегі Руслан Ахметов финалда Өзбекстан боксшысы Сардорбек Бахромхужаевпен күш сынасты. Тартысқа толы өткен финалдық кездесуде жеңімпаздың тағдыры шешуші үшінші раундта анықталды. Төрешілердің 2:3 есебімен жеңіс қарсылас боксшыға берілді. ♬ original sound — Boxing Kazakhstan

Аккаунт объединяет разные поколения боксеров и показывает, почему этот вид спорта занимает особое место в стране.

Эти страницы в TikTok позволяют увидеть бокс не только как череду поединков и турнирных результатов. За короткими роликами стоят годы тренировок, строгая дисциплина, умение справляться с поражениями и постоянное стремление становиться сильнее. Аккаунты казахстанских спортсменов помогают взглянуть на большой спорт изнутри и увидеть путь к победе задолго до выхода боксера на ринг.

Ранее мы рассказывали, как казахстанские боксеры готовятся к Азиаде-2026 в Алматинской области.