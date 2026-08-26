Казахстанские боксеры готовятся к Азиаде в Алматинской области

В селе Жанашар Алматинской области продолжается совместный тренировочный лагерь мужской национальной сборной по боксу в рамках подготовки к летним Азиатским играм-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Помимо казахстанской сборной, в лагере, который пройдет с 19 августа по 1 сентября, также участвуют команды из Ирака, Китая и Англии. Главная цель — уделить особое внимание специальной физической подготовке спортсменов.

По информации Казахстанской федерации бокса, в ходе тренировок особое внимание будет уделено адаптации к соперникам, с которыми они могут столкнуться на Азиатских играх, а также совершенствованию технико-тактической подготовки боксеров.

Стоит отметить, что после завершения тренировочного лагеря в Алматинской области боксеры казахстанской национальной сборной после небольшого отдыха в начале сентября отправятся в Японию. В этой стране пройдет заключительный этап подготовки к летним Азиатским играм.

Ранее стало известно, сколько боксеров сможет заявить Казахстан на летние юношеские Олимпийские игры.