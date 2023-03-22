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    23:40, 21 Март 2023 | GMT +6

    За последний бой я заработал более 200 тысяч долларов - Шавкат Рахмонов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шавкат Рахмонов, недавно выигравший бой по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе, стал гостем программы «Түнгі студия» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это победа не только моего, но и всего казахского народа. Народ рад, что я одержал победу. Моя мечта привезти пояс UFC в Казахстан. Бог даст, мы его тоже привезем в страну. Моим соперником был Джефф Нил, который вошел в десятку лучших спортсменов UFC. По правде говоря, мы оба устали во время боя, и он, и я нанесли удары. Был жесткий бой. Сейчас я на 6-м месте в первой десятке UFC», - сказал спортсмен во время программы.

    Спортсмен также сообщил, получал ли он ценные подарки по приезду в Казахстан.

    «Мы благодарны за искрению поддержку и уважение. Мы не ждем ни от кого подарков. Нам хватает того, что зарабатываем. Пусть кто хочет - лучше поддержит нашу молодежь. Мой заработок за последний бой превысил 200 тысяч долларов», - заявил Шавкат Рахмонов.

    Боец также дал советы начинающим спортсменам.

    «Соблюдайте режим и не спешите, так как спешка может привести к ошибкам. Надо уметь ждать, необходимо терпение. Любой прием отрабатывается постепенно, он может не сразу получится, будь то удушающий или какой либо другой прием, возможно его надо будет повторить тысячу раз», - поделился спортсмен.

    Ранее сообщалось, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

    Рахмонов сразился с топовым американским файтером Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде. Отметим, что перед боем Нил был выше Рахмонова в рейтинге UFC в полусреднем весе: американец занимал седьмое место, казахстанец — девятое.

    Как сообщалось ранее, на праздничном мероприятии в честь Наурыза в Астане Глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Шавкатом Рахмоновым.


    Теги:
    Спорт Шавкат Рахмонов
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