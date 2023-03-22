За последний бой я заработал более 200 тысяч долларов - Шавкат Рахмонов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шавкат Рахмонов, недавно выигравший бой по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе, стал гостем программы «Түнгі студия» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это победа не только моего, но и всего казахского народа. Народ рад, что я одержал победу. Моя мечта привезти пояс UFC в Казахстан. Бог даст, мы его тоже привезем в страну. Моим соперником был Джефф Нил, который вошел в десятку лучших спортсменов UFC. По правде говоря, мы оба устали во время боя, и он, и я нанесли удары. Был жесткий бой. Сейчас я на 6-м месте в первой десятке UFC», - сказал спортсмен во время программы.

Спортсмен также сообщил, получал ли он ценные подарки по приезду в Казахстан.

«Мы благодарны за искрению поддержку и уважение. Мы не ждем ни от кого подарков. Нам хватает того, что зарабатываем. Пусть кто хочет - лучше поддержит нашу молодежь. Мой заработок за последний бой превысил 200 тысяч долларов», - заявил Шавкат Рахмонов.

Боец также дал советы начинающим спортсменам.

«Соблюдайте режим и не спешите, так как спешка может привести к ошибкам. Надо уметь ждать, необходимо терпение. Любой прием отрабатывается постепенно, он может не сразу получится, будь то удушающий или какой либо другой прием, возможно его надо будет повторить тысячу раз», - поделился спортсмен.

Ранее сообщалось, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

Рахмонов сразился с топовым американским файтером Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде. Отметим, что перед боем Нил был выше Рахмонова в рейтинге UFC в полусреднем весе: американец занимал седьмое место, казахстанец — девятое.

Как сообщалось ранее, на праздничном мероприятии в честь Наурыза в Астане Глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Шавкатом Рахмоновым.