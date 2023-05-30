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За последние пять лет при пожарах и на воде погибло 776 детей в РК

Автор:  
Серик Сабеков
30 Мая 2023, 18:15
За последние пять лет при пожарах и на воде погибло 776 детей в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет на территории республики при пожарах и на воде погибло 776 детей. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние пять лет на территории республики при пожарах и на воде погибло 776 детей», - сказал Нурболат Дербисов на заседании круглого стола «О состоянии систем безопасности в организациях дошкольного и среднего образования» в Мажилисе.

По его словам, в 2022 году по республике только на пожарах и от отравления угарным газом погибло 38 детей и 77 детей утонули на воде.

«В текущем году на пожарах и от отравления угарным газом погибло 14 детей и трое детей утонули на воде. Приведенная статистика свидетельствует, что в большинстве случаев от опасных факторов пожара гибнут дети дошкольного и младшего школьного возраста, что объясняется особенностями психофизиологического развития, то есть неспособностью самостоятельно эвакуироваться и адекватно реагировать на угрозы. Их обучение необходимо начинать с дошкольного возраста и проводить его в течение всей учебы в школе, начиная с самого простого и постепенно усложняя материал», - добавил Нурболат Дербисов.


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