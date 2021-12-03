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За последние пять лет экспорт сельскохозтоваров увеличился на 50% - Маулен Ашимбаев

3 Декабря 2021 11:22
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За последние пять лет экспорт сельскохозтоваров увеличился на 50% - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1995 года общий объем продукции сельского хозяйства вырос в 4,5 раза. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом сельское хозяйство является одним из стратегически важных отраслей для страны, поэтому Глава государства уделяет большое внимание этому направлению. Этот вопрос также является приоритетным в работе Сената», - сказал Маулен Ашимбаев, выступая на правительственном часе по вопросам развития сельского хозяйства.

Спикер Сената подчеркнул, что с момента обретения независимости благодаря политике Елбасы в стране всесторонне развивается аграрная отрасль.

«С 1995 года общий объем продукции сельского хозяйства вырос в 4,5 раза. Урожайность сельскохозяйственных культур увеличилась в два раза. Казахстан экспортирует за рубеж 7 млн тонн пшеницы и тем самым вошел в число крупнейших экспортеров в мире», - отметил Маулен Ашимбаев.

Было отмечено, что за последние пять лет экспорт сельскохозяйственных товаров увеличился на 50%.

«Также были реализованы масштабные программы по развитию агропромышленного комплекса. Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей выделяются значительные средства. В соответствие с поручениями, озвученными в прошлогоднем и нынешнем посланиях Главы государства, была начата конкретная работа. В рамках этой работы в октябре был утвержден национальный проект развития АПК до 2025 года», - резюмировал Маулен Ашимбаев.


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#Сенат   #Экономика   #Сельское хозяйство   #Маулен Ашимбаев  
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Автор:

Серик Сабеков

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