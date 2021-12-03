За последние пять лет экспорт сельскохозтоваров увеличился на 50% - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1995 года общий объем продукции сельского хозяйства вырос в 4,5 раза. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом сельское хозяйство является одним из стратегически важных отраслей для страны, поэтому Глава государства уделяет большое внимание этому направлению. Этот вопрос также является приоритетным в работе Сената», - сказал Маулен Ашимбаев, выступая на правительственном часе по вопросам развития сельского хозяйства.

Спикер Сената подчеркнул, что с момента обретения независимости благодаря политике Елбасы в стране всесторонне развивается аграрная отрасль.

«С 1995 года общий объем продукции сельского хозяйства вырос в 4,5 раза. Урожайность сельскохозяйственных культур увеличилась в два раза. Казахстан экспортирует за рубеж 7 млн тонн пшеницы и тем самым вошел в число крупнейших экспортеров в мире», - отметил Маулен Ашимбаев.

Было отмечено, что за последние пять лет экспорт сельскохозяйственных товаров увеличился на 50%.

«Также были реализованы масштабные программы по развитию агропромышленного комплекса. Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей выделяются значительные средства. В соответствие с поручениями, озвученными в прошлогоднем и нынешнем посланиях Главы государства, была начата конкретная работа. В рамках этой работы в октябре был утвержден национальный проект развития АПК до 2025 года», - резюмировал Маулен Ашимбаев.