За погибший скот жителям ЗКО полностью возместят ущерб до конца недели

В Западно-Казахстанской области завершается работа по определению количества скота, погибшего от наводнения, и возмещению ущерба владельцам, передает корреспондент агентства Kaziform.

Как сообщил заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, созданные в районах специальные комиссии подтвердили гибель 2 457 голов скота по 162 заявлениям. В том числе, 368 голов крупного рогатого скота, 92 лошадей, 1 743 головы мелкого рогатого скота, 116 свиней, 138 голов домашней птицы.

По словам заместителя акима области, ветеринарная служба совместно с местными акиматами полностью выполнила работы по уничтожению трупов животных, которое проводилось путем сжигания и захоронения в специально вырытых ямах. Акты об утилизации составлены.

К. Айтмухамбетов сообщил также, что работа по подсчету велась согласно алгоритму возмещения стоимости сельскохозяйственных животных, погибших от последствий наводенения, утвержденному на заседании республиканского штаба по ликвидации последствий паводка 2024 года под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

Размеры ущерба определены на основе данных Бюро национальной статистики о рыночной стоимости сельскохозяйственных животных по видам и половозрастным группам.

— На основании определенных размеров ущерба из резерва областного бюджета на чрезвычайные ситуации выделено для возмещения стоимости сельскохозяйственных животных, погибших от наводнения, 187,5 миллиона тенге. Возмещение ущерба за поголовье, незарегистрированное в системе идентификации сельскохозяйственных животных, ведется из внебюджетных источников. На сегодня возмещен ущерб за 178 голов, в том числе 27 голов крупного рогатого скота, 139 голов мелкого рогатого скота и 12 голов молодняка лошадей. Мы планируем полностью завершить работу по возмещению ущерба от гибели скота до конца этой недели, — сказал К. Айтмухамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что специальная комиссия осматривает дачи в Уральске.



