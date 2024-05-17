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    19:06, 16 Май 2024 | GMT +6

    Спецкомиссия осматривает подтопленные дачи в Уральске

    В Уральске ведутся работы по откачке воды с дачных участков
    Фото: акимат

    В областном центре ведутся работы по откачке воды с 12 дачных участков города Уральск, пострадавших от паводка, передает агентство Kazinform.

    В данных работах департаментом по чрезвычайным ситуациям задействовано 37 единиц техники, около 40 специалистов.

    Кроме того, согласно поручению акима области Наримана Турегалиева, в Уральске работает специальная комиссия по определению ущерба дачников, пострадавших от паводка, и выплате материальной помощи в штатном режиме.

    Комиссия в рамках актов проверок осматривает подтопленные дачи. Все дачные строения проходят поэтапное техническое обследование.

    Всего, 7 759 семьям, пострадавшим от паводка, включая дачников, выплачено 2,8 млрд тенге единовременной социальной помощи из расчеты 100 МРП на семью. На основании поступивших от населения обращений выплаты продолжаются.

    Как отметили в акимате ЗКО, разъяснительные встречи с жителями дачных участков проводились на постоянной основе, в дальнейшем разъяснительная работа будет продолжена. 

    Теги:
    Пострадавшие Уральск ЗКО Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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