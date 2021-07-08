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    19:46, 07 Июль 2021 | GMT +6

    За отказ от вакцинации и ПЦР-теста воспитателя отстранили от работы в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Воспитателя Алматинского областного специализированного дома ребенка отстранили от работы за отказ от вакцинации и предоставления ПЦР-теста. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении отметили, что на основании постановления главного государственного санитарного врача РК в КГУ «Алматинский областной специализированный дом ребенка города Талдыкорган» была проведена разъяснительная работа с сотрудниками о необходимости проведения вакцинации, либо предоставлении ПЦР тестирования.

    «Из 93 сотрудников: 4 - имеют постоянное медицинское противопоказание, 1 воспитатель (Зубкова Н.В.) предоставила нотариально заверенное заявление об отказе от вакцинации, а также отказалась в предоставлении ПЦР теста. В связи с чем, с 3 июля воспитатель Зубкова Н.В. отстранена от работы. Остальные сотрудники Дома ребенка получили вакцину», - отметили в управлении.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматинская область
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