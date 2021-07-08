За отказ от вакцинации и ПЦР-теста воспитателя отстранили от работы в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Воспитателя Алматинского областного специализированного дома ребенка отстранили от работы за отказ от вакцинации и предоставления ПЦР-теста. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении отметили, что на основании постановления главного государственного санитарного врача РК в КГУ «Алматинский областной специализированный дом ребенка города Талдыкорган» была проведена разъяснительная работа с сотрудниками о необходимости проведения вакцинации, либо предоставлении ПЦР тестирования.

«Из 93 сотрудников: 4 - имеют постоянное медицинское противопоказание, 1 воспитатель (Зубкова Н.В.) предоставила нотариально заверенное заявление об отказе от вакцинации, а также отказалась в предоставлении ПЦР теста. В связи с чем, с 3 июля воспитатель Зубкова Н.В. отстранена от работы. Остальные сотрудники Дома ребенка получили вакцину», - отметили в управлении.