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    10:26, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    За ослабление контроля в сфере строительства и ремонта дорог уволен ряд чиновников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

    «По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог. За ослабление контроля в этой сфере освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов», - сообщил Берик Уали.

    Правительство, акимы, правоохранительные органы принимают меры, направленные на предотвращение фактов неэффективного расходования бюджетных средств, исправление неблагополучной ситуации в дорожно-строительной сфере, отметил он.


    Ранее Президент РК подверг критике состояние республиканских и местных дорог в стране. По его словам, низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Глава государства поручил Правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.



    Теги:
    Дороги Президент Президент Казахстана Закон и право Другие государственные органы Акимат Главная
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