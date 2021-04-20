За ослабление контроля в сфере строительства и ремонта дорог уволен ряд чиновников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

«По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог. За ослабление контроля в этой сфере освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов», - сообщил Берик Уали.

Правительство, акимы, правоохранительные органы принимают меры, направленные на предотвращение фактов неэффективного расходования бюджетных средств, исправление неблагополучной ситуации в дорожно-строительной сфере, отметил он.





Ранее Президент РК подверг критике состояние республиканских и местных дорог в стране. По его словам, низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Глава государства поручил Правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.



