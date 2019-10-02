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вчера 16:41
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За охоту на краснокнижных птиц задержан житель Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали мужчину, незаконного охотившегося и хранившего у себя 42 птиц, похожих на рябчиков, занесенных в Красную книгу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
«Полицейские Созакского РОП задержали местного жителя, незаконного охотившегося и хранившего у себя 42 птиц, похожих на рябчиков, занесенных в Красную книгу», - говорится в сообщении.
Отмечается, птицы были направлены в исследовательский центр, где экспертиза установила, что они являются белобрюхими рябчиками.
Как выяснили полицейские, трое местных жителей договорившись, устроили охоту на птиц и поймали их за одну ночь. Браконьеры включали фонарь возле гнездовий и ловили, птицы становились неподвижными от яркого света.
В настоящее время, задержанный доставлен в Созакский РОП. Подозреваемый полностью признался в содеянном. В целях задержания остальных соучастников полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Проводится досудебное расследование, а птиц определили в зоопарк Шымкента.
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