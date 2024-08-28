За один день туркестанские гвардейцы задержали нарушителя и отыскали троих детей

26 августа в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2024» в городе Туркестан правоохранители обнаружили у гражданина в 14,5 г. вещества, и еще около 2 кг — у него дома. В этот же день войсковым нарядам Национальной гвардии в Шымкенте удалось найти троих потерявшихся детей и вернуть их родителям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК.

26 августа в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2024» в городе Туркестан сотрудники органов внутренних дел заступили на службу по охране общественного порядка совместно с военнослужащими воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК.

В ходе совместного патрулирования одного из дворов по улице М. Мажитова служебная собака по кличке «Альфа» под руководством младшего сержанта Даурена Маратова начала преследовать проходящего неподалеку мужчину. Сотрудники полиции сразу же остановили гражданина для досмотра содержимого карманов и обнаружили 14,5 г. вещества, похожего на наркотическое.

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК

Далее правоохранители провели обыск его квартиры. Там служебная собака под ванной обнаружила еще около 2 кг вещества.

В пресс-службе также отмечают, что в этот же день в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», войсковым нарядам Национальной гвардии в Шымкенте удалось найти троих потерявшихся детей и вернуть их родителям.

Первый случай произошел около 20:15 часов, когда во время обеспечения общественного порядка в парке начальник войскового наряда рядовой Арман Ермекали совместно с патрульными рядовыми Сергеем Образцовым и Алексеем Мартыновым заметили плачущего ребенка. Они выяснили, что шестилетний мальчик потерялся и не мог найти родителей.

— После того, как мы поговорили с ним, мы незамедлительно направились на поиски его родителей. В итоге, спустя 20 минут мы обнаружили его старшего брата, и передали ему ребенка, — рассказал начальник войскового наряда рядовой Арман Ермекали.

Следующий случай был около 21:25 часов, когда к начальнику войскового наряда рядовому Данилу Седешову и патрульным рядовым Руслану Танекееву, Арману Караталову и Рамазану Аразову обратилась местная жительница с просьбой помочь найти ее сына.

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК

Через некоторое время солдаты заметили малолетнего мальчика без присмотра родителей, который подходил под ориентировку. После чего ребенка передали маме.

В этот же вечер, около 21:50 часов начальник войскового наряда рядовой Жансұлтан Байділдаев и патрульные рядовые Аңсар Құрмаханов и Имаммади Ергали передвигались по маршруту патрулирования по улице Гагарина, когда к ним обратилась гражданка Ш. с просьбой помочь найти ее дочь.

Оказалось, что она самостоятельно искала дочку около 20 минут. Через некоторое время солдаты заметили девочку в соседнем дворе без присмотра родителей. Выяснилось, что она ушла туда одна и потерялась.

За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковые наряды были поощрены правами командира воинской части 6506.

Напомним, пограничной службой КНБ пресечен провоз через Государственную границу рекордной партии наркотических средств. 31 мая этого года в пункте пропуска имени Б. Конысбаева Туркестанской области пограничниками с использованием служебной собаки в большегрузной автомашине обнаружены и изъяты подозрительные вещества, сокрытые в емкостях для обувного крема.

Сотрудники КНБ 11 июля ликвидировали нарколабораторию в Туркестанской области.