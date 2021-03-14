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    14:10, 14 Март 2021 | GMT +6

    За ночь мониторинговые группы выпроводили свыше 400 человек из ночных заведений Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы рестораны, кафе и ночные клубы продолжают нарушать режим карантина. За прошедшую ночь мониторинговые группы выпроводили свыше 400 человек из ночных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, в ночь с 13 на 14 марта выявлено 46 нарушений установленных ограничений, в том числе по:

    - Алатаускому району - 2 факта;

    - Алмалинскому району – 15;

    - Ауэзовскому району – 4;

    - Бостандыкскому району – 8;

    - Жетысускому району – 1;

    - Медеускому району – 11;

    - Наурызбайскому району - 1;

    - Турксибскому району - 4.

    Из общего числа выявленных объектов - 33 относятся к ресторанам и кафе, 4 компьютерных клуба, 5 СПА-салонов, 2 ночных клуба. В основном нарушались ограничения по времени работы, по заполняемости, а также по масочному режиму.

    На видео, снятых мониторинговыми группами видно, как в позднее время рестораны проводят тои, а кафе и бары принимают большое количество посетителей.

    Той в частности проводился в банкетном зале «Коркем», расположенный в мкр Жетысу 1, 9а.


    «Суббота, 13 марта, оперативное время 22:11, банкетный зал «Коркем», - говорит член мониторинговой группы за кадром. В свою очередь, женщина просит его не заходить в зал.

    Сообщается, что мониторинговые группы просили посетителей заведений покинуть места скопления. В прошедшую ночь в Алмалинском районе работали кафе «Форт верный», в котором находились около 60 человек; ночной клуб «Гранд опера», где находились более 100 человек; в Бостандыкском районе функционировал ресторан Nino, где находились около 80 человек; ночной клуб «Жесть», где находились более 100 человек; караоке-клуб «Vivaldi», где находились более 70 человек.

    Работа мониторинговых групп продолжается.

    В акимате просят горожан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации без особой необходимости не посещать общественные места и усилить профилактические меры.

    Напомним, за последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 лиц с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии, 131 - в тяжелом. На ИВЛ находятся 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 19. Вероятными местами заражения являются общественные места – 42,8%; общественный транспорт – 17%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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