За ночь мониторинговые группы выпроводили свыше 400 человек из ночных заведений Алматы
По данным акимата, в ночь с 13 на 14 марта выявлено 46 нарушений установленных ограничений, в том числе по:
- Алатаускому району - 2 факта;
- Алмалинскому району – 15;
- Ауэзовскому району – 4;
- Бостандыкскому району – 8;
- Жетысускому району – 1;
- Медеускому району – 11;
- Наурызбайскому району - 1;
- Турксибскому району - 4.
Из общего числа выявленных объектов - 33 относятся к ресторанам и кафе, 4 компьютерных клуба, 5 СПА-салонов, 2 ночных клуба. В основном нарушались ограничения по времени работы, по заполняемости, а также по масочному режиму.
На видео, снятых мониторинговыми группами видно, как в позднее время рестораны проводят тои, а кафе и бары принимают большое количество посетителей.
Той в частности проводился в банкетном зале «Коркем», расположенный в мкр Жетысу 1, 9а.
«Суббота, 13 марта, оперативное время 22:11, банкетный зал «Коркем», - говорит член мониторинговой группы за кадром. В свою очередь, женщина просит его не заходить в зал.
Сообщается, что мониторинговые группы просили посетителей заведений покинуть места скопления. В прошедшую ночь в Алмалинском районе работали кафе «Форт верный», в котором находились около 60 человек; ночной клуб «Гранд опера», где находились более 100 человек; в Бостандыкском районе функционировал ресторан Nino, где находились около 80 человек; ночной клуб «Жесть», где находились более 100 человек; караоке-клуб «Vivaldi», где находились более 70 человек.
Работа мониторинговых групп продолжается.
В акимате просят горожан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации без особой необходимости не посещать общественные места и усилить профилактические меры.
Напомним, за последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 лиц с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии, 131 - в тяжелом. На ИВЛ находятся 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 19. Вероятными местами заражения являются общественные места – 42,8%; общественный транспорт – 17%.