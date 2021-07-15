За незаконный вылов сазана осуждены браконьеры в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Инспекторы местной полицейской службы Келесского РОП на территории Актюбинского аульного округа задержали браконьеров, промышлявших незаконной ловлей рыбы на озере Каракол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что двое подозреваемых добывали рыбу с помощью трех рыболовных сетей. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли лодку, рыболовные снасти и более 100 кг сазана. Задержанные молодые люди оказались местными жителями. Для выяснения всех обстоятельств дела подозреваемых доставили в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 ч.3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следователи направили в суд для принятия законного решения. В результате постановлением суда обоим подсудимым назначили наказание в виде трёх лет ограничения свободы каждому.