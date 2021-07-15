За незаконный вылов сазана осуждены браконьеры в Туркестанской области
Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что двое подозреваемых добывали рыбу с помощью трех рыболовных сетей. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли лодку, рыболовные снасти и более 100 кг сазана. Задержанные молодые люди оказались местными жителями. Для выяснения всех обстоятельств дела подозреваемых доставили в районный отдел полиции.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 ч.3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следователи направили в суд для принятия законного решения. В результате постановлением суда обоим подсудимым назначили наказание в виде трёх лет ограничения свободы каждому.