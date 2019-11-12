За незаконную передачу стройконструкции наказали чиновника в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике к дисциплинарной ответственности рекомендовали привлечь руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Петропавловска Серика Сабралина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из материалов служебного расследования, С. Сабралин направил в департамент экономических расследований письмо о выдаче опалубки, изъятой с объекта строительства многоэтажного жилого дома.

«После того, как опалубка была выдана отделу под ответственное хранение, отдел передал ее другому подрядчику для строительно-монтажных работ жилого дома. По итогам проведенной проверки и служебного расследования в действиях Сабралина усмотрено нарушение законодательства о госслужбе и норм Этического кодекса», - сказал главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Султан Магомедов.

Опалубку приобретали за бюджетные средства. Подрядчик свои обязательства не выполнил. Опалубку изъяли, и использовать ее нельзя было. Она находилась на ответственном хранении.

«Строительство дома началось еще в 2017 году. Подрядчик вовремя дом не сдал. Потом вообще перестал работать. Существующий договор расторгали в судебном порядке. Объявили конкурсные процедуры на завершение дома другим подрядчиком. Чтобы ускорить работы, я написал письмо о выдаче опалубки. Когда начались жалобы, эту опалубку вернули», - прокомментировал С. Сабралин.

Чиновник утверждает, что действовал из благих намерений, в интересах государства, чтобы ускорить сроки строительства дома. Тем не менее, вину признает и готов понести наказание.

Члены Совета по этике рекомендовали объявить С. Сабаралину строгий выговор.