За незаконное использование чужого товарного знака возбуждено 58 дел в РК 

В первом квартале 2024 года территориальными органами юстиции проведена 61 внеплановая проверка на предмет незаконного использования чужих товарных знаков, охраняемых в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В первом квартале 2024 года территориальными органами юстиции проведена 61 внеплановая проверка на предмет незаконного использования чужих товарных знаков, охраняемых в Казахстане, на основании обращений правообладателей. По статье 158 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Незаконное использование чужого товарного знака) возбуждено 58 дел с наложением взыскания в доход бюджета 4 539 914 тенге. Из незаконного оборота изъято 82 435 единицы контрафактной продукции на общую сумму около 24 млн тенге, - сказал Талгат Уали.

По его словам, наибольшее количество проверок было проведено в Алматы – 20 проверок и в Карагандинской области – 9 проверок.

- Так, 20 марта текущего года сотрудниками департамента юстиции Шымкента на основании заявления представителя компании «Henkel» была проведена внеплановая проверка одного из ТОО, занимающегося оптовой реализацией товаров. В ходе проверки выявлен факт незаконного использования товарного знака «METYLAN», схожего с обозначением обойного клея «Метилан». Изъята контрафактная продукция в количестве 14 276 упаковок на сумму более 7 млн тенге, - уточнил Талгат Уали.

На сегодняшний день, по данным ведомства, виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Контрафактная продукция подлежит уничтожению.

- Министерство юстиции напоминает, что поддельная продукция часто содержит вредные или запрещенные вещества, такие как токсины, аллергены, канцерогены, тяжелые металлы и многое другое. Употребление или использование продукции, которая не соответствует заявленным характеристикам, качеству и безопасности, может привести к отравлению, аллергическим реакциям и нарушению работы организма, - заявил Талгат Уали.





