За несвоевременно проведенные конкурсы по госзакупкам накажут чиновников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей госорганов, не обеспечивших своевременное проведение конкурсов по госзакупкам и подготовку документации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона в очередной раз напомнил, что строительный сезон в регионе короткий. Использовать нужно каждый день, чтобы возводить объекты качественно и в установленные сроки. Однако есть факты, когда до сих пор не готова документация и не проведены конкурсы.

«Некоторые до сих пор на стадии экспертизы, не говоря уже о госзакупках. Школа на 600 мест в Тайынше. До сих пор нет заключения экспертизы. Деньги выделили в начале года. Когда вы собираетесь его закончить? Заранее же знали. Три месяца прошло, ничего нет. Полгода пройдет, пока стройка начнется. Три ледовых катка должны построить в Жамбылском, Уалихановском и Тимирязевском районах. Деньги утвердили, конкурсы еще не провели», - возмутился К. Аксакалов.

Не устраивают акима области и графики работы в строительных организациях. Он считает, что их нужно пересмотреть.

«Сезон у нас скоротечный. Буквально 4-5 месяцев, когда нужно основной объем выполнить. Не юг. Все графики пересмотрите. И по городу, и по районам. Часто вижу, что в шесть вечера ни одного строителя. Как бюджетники работают: в девять утра пришли, в шесть вечера ушли. В выходные дни вся стройка стоит. В какие сроки собираетесь сдавать? Понятно, что и графики работы, и финансирование под эти графики сделали. Объекты надо сдавать пораньше. Все пересмотреть. Всех строителей собирайте и меняйте. Людей нет, говорят еще. Деньги мы обеспечили – будьте добры, работайте», - заявил К. Аксакалов.

Управлению финансов глава региона поручил постоянно анализировать освоение бюджета, не упустить риски неосвоения.

«Бюджет растет. Расходная часть возросла до 344 млрд тенге в этом году. В 2018-м году бюджет области был 165 млрд тенге. Риски неосвоения есть. Если видим, что та или иная отрасль попали в рисковую зону, средства нужно снимать и делать перераспределение. Сами виноваты, если не успели провести все необходимые процедуры. В прошлом году пришлось часть вернуть. Были обещания, что все освоим, однако так все на месте и осталось», - сказал К. Аксакалов.