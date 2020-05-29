За несоблюдение санитарных норм грозит крупный штраф в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи и полицейские продолжают проводить рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, главная цель рейдов – разъяснить, почему необходимо неукоснительно соблюдать санитарные нормы.

Проверили в целом 1400 объектов. Полицейские составили 25 административных материалов. В суд передали уже пять.

«Статья «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований, постановлений, предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора» влечет штраф в размере более 270 тысяч тенге на субъектов малого предпринимательства, более 500 тысяч тенге – для среднего и свыше 1,3 млн тенге – на субъектов крупного предпринимательства», - отметила руководитель отдела по контролю за техническими регламентами Наталья Беляева.

Среди тех предпринимателей, в отношении которых дела уже передали в суд, есть кафе, продуктовый магазин и парикмахерская.

Специалисты департамента отмечают, что основные нарушения, которые допускают бизнесмены в период действия карантина – это отсутствие социальной дистанции, продавцы работают без масок и перчаток, покупатели обслуживаются без масок, отсутствуют санитайзеры, не соблюдается режим уборки прилегающих территорий и помещений объекта.

Параллельно рейды проходят в общественном транспорте. Сотрудники санитарной службы и полиции осмотрели 27 автобусов на 10 маршрутах. На восьми выявили нарушения. В этом случае штраф составит более 13 тысяч тенге на физическое лицо.

Ранее аким области Кумар Аксакалов говорил о том, что ответственность лежит на водителях автобусов, которые должны следить за ситуацией. Перевозчики же заявляли, что пассажирам без маски откажут в проезде на маршрутных автобусах. При ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции местные власти пообещали вернуть режим жесткого карантина. С 24 марта в области зарегистрировали 51 инфицированного COVID-19.