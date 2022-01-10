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За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2022, 13:40
За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сессия ОДКБ началась с минуты молчания. Почтили минутой молчания память погибших в трагических событиях в стране.

«Проведение нашего внеочередного саммита связано с чрезвычайным событиями. За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом», - сказал в своем слове Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поблагодарил текущего председателя Н. Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов.

Также особые слова благодарности Касым-Жомарт Токаев выразил Президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.


ОДКБ   Президент Казахстана   ЧП-2022  
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