За необоснованное повышение цен на продукты наказаны предприниматели в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Во избежание необоснованного повышения предельных розничных цен акиматом Туркестанской области по устранению нарушений законодательства по торговым ценам, торговым точкам города Туркестан выдано 45 предписаний. Оштрафовано три субъекта за повышение цен на социально значимые продукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Работы продолжаются. В целях предотвращения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и устранения посреднических схем ценообразования в области заключено 1 098 меморандумов с крупными торговыми точками, магазинами и универсальными рынками.

На сегодняшний день в стабилизационном фонде Туркестанской области насчитывается около шести тысяч тонн товаров. 19 основных видов продовольственных товаров (мука, рис, макаронные изделия, масло подсолнечное, картофель, морковь, лук, капуста, сахар-песок, соль пищевая), утвержденных Постановлением Правительства, хранятся на складе стабилизационного фонда. Только в городе Туркестан имеется 13 социальных магазинов. С августа в пяти торговых точках областного центра открыты социальные уголки, социально значимые товары реализуются по ценам ниже рыночных. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле и принимаются соответствующие меры.

В этом году для пополнения склада закуплено около 130 тонн продовольственных товаров. Также проводятся мероприятия по государственным закупкам, через фонд дополнительно более тысячи тонн продовольственных товаров. За январь-сентябрь следующего года через АО «Продовольственная контрактная корпорация» НК» будет выпущена удешевленная пшеница по 90 тыс тенге за тонну. В результате цена булочного хлеба составит 90 тенге, а цена одного килограмма муки первого сорта – 121 тенге.

По данным областного управления сельского хозяйства, до конца года планируется открытие еще двух социальных магазинов в городе Туркестане. На территории «Эко рынка» города организовано около 20 ярмарок сельхозпродукции, на которых собрано около двух тысяч тонн товаров на сумму 743,9 млн тенге выставлены на продажу по ценам на 15-20% ниже рыночных. Из 19 социально значимых товаров в области производится 16.

Согласно нормам потребления, этими продуктами обеспечивается избыточное население области. А именно картофелем и морковью в 1,5 раза, луком в 3,1 раза, капустой в 4,2 раза и мясом в 1,5 раза, молоком в семь раз. Объем обеспеченности мясом птицы составляет 26,2%, яйцами-41%. Через механизм «оборотной схемы» в ряд крупных торговых центров с годовым процентом 0,01% выдан кредит 570 млн тенге.

Кроме того, в Туркестане через 13 социальных магазинов и пять крупных торговых домов ежедневно по фиксированной цене реализуется 17 различных товаров. В целях стабилизации цен на рынках будет продолжена рейдовая, мониторинговая работа. Не допускается повышение торговых надбавок выше 10%.