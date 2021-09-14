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    21:01, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За ненадлежащее отношение к скоту наказывают жителей Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В районе Теренколь Павлодарской области почти 60 голов скота бродило по райцентру, а по республиканской трассе сельчанин вёз лошадей без документов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейскими района Теренколь в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» выявлен факт бесхозно бродящего скота в количестве 58 голов. По факту владельцы были установлены. В отношении восьми возбуждены административные производства с наложением административного штрафа в размере трёх месячных расчётных показателей (8 751 тенге )», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Гулявший без присмотра в Теренколе скот водворён на специальные штрафные стоянки, добавили в правоохранительных органах.

    В этот же день на трассе Омск-Майкапшагай, около села Теренколь, стражи порядка остановили автомобиль «ГАЗель», на котором сельчанин вёз трёх лошадей, не имея соответствующих документов. Стражи порядка собрали материал и направили его в ветеринарную службу района для принятия процессуального решения. В последние три дня в Павлодарской области полиция проводила операцию «Скотокрад».


    Теги:
    МВД РК Сельское хозяйство Павлодарская область
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