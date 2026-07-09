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    За насилие над детьми воспитателей детсадов на год отстранят от работы в Узбекистане

    В Узбекистане воспитателей, привлечённых к административной ответственности за применение насилия в отношении детей, будут отстранять от работы в дошкольных образовательных учреждениях сроком на один год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    детский сад
    Фото: прокуратура Астаны

    Соответствующий закон был рассмотрен на 17-м пленарном заседании Сената Узбекистана. Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов страны, направленных на совершенствование системы социальной защиты детей.

    Так, в Кодекс об административной ответственности вводятся меры ответственности за применение физического насилия в отношении несовершеннолетних, а также за унижение их чести и достоинства в образовательных учреждениях.

    В частности, воспитателям, применившим физическое или психологическое насилие в отношении детей, будет запрещено работать в дошкольных образовательных организациях в течение одного года.

    По итогам обсуждения Сенат одобрил закон.

    Ранее сообщалось, что госорганы Узбекистана могут обязать раскрывать данные о подарках.

    Кроме того, школьников в Узбекистане будут материально поощрять за активное чтение книг.

    Детсады Дети В мире Узбекистан Мировые новости Центральная Азия
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
    Автор