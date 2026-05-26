Школьников в Узбекистане будут материально поощрять за активное чтение книг

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о запуске национального движения по популяризации чтения среди школьников 1–11 классов, передает агентство Kazinform.

Национальная программа стартуерт в текущем году и охватит все регионы Узбекистана.

Общий годовой призовой фонд программы составит $240 тысяч. Победитель получит $50 тысяч.

— Это станет самой крупной наградой в сфере поддержки чтения в истории нашей страны, — подчеркнули в пресс-службе президента Узбекистана.

Финальный этап будет проводиться каждый год на уровне президента.

За пример была взята программа «Арабский книжный челлендж»., инициированная в 2015 году шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом в ОАЭ. Отмечается, что за короткое время инициатива стала одним из крупнейших просветительских движений в мире, объединив более 200 миллионов читателей.

Напомним, ранее сенат Узбекистана одобрил законопроект о сокращении срока отбывания наказания заключенных за чтение книг.