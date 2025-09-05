Знание в обмен на свободу: в Узбекистане сокращают тюремные сроки за чтение книг

Уголовный кодекс дополняется статьей 74-1, которая предусматривает сокращение срока отбывания наказания в связи с тем, что лицо встало на путь исправления.

В частности, за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более тридцати дней в год.

При этом осужденный должен прочитать книги из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства. Кроме того на основании заключения Комиссии надо будет подтвердить факт прочтения указанных книг.

Сенатор Абдусаид Кучимов отметил, что есть много примеров того, как преступники именно благодаря книгам возвращались к нормальной жизни.

— В ряде зарубежных стран осужденных специально поощряют книгами, награждают литературой для их исправления и возвращения на верный путь, — сказал сенатор.

Надо отметить, что данная норма применяется только к лицам, которым предусматривается условно-досрочное освобождение. На пожизненно осужденных мера не распространяется.

Изменения будут применяться в отношении более 13,5 тыс. осужденных.

