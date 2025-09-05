РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:06, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Знание в обмен на свободу: в Узбекистане сокращают тюремные сроки за чтение книг

    Сенат Узбекистана одобрил законопроект о сокращении срока отбывания наказания заключенных за чтение книг, передает агентство Kazinform.

    Знание в обмен на свободу: в Узбекистане сокращают тюремные сроки за чтение книг
    Фото: Oxu.az

    Уголовный кодекс дополняется статьей 74-1, которая предусматривает сокращение срока отбывания наказания в связи с тем, что лицо встало на путь исправления.

    В частности, за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более тридцати дней в год.

    При этом осужденный должен прочитать книги из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства. Кроме того на основании заключения Комиссии надо будет подтвердить факт прочтения указанных книг.

    Сенатор Абдусаид Кучимов отметил, что есть много примеров того, как преступники именно благодаря книгам возвращались к нормальной жизни.

    — В ряде зарубежных стран осужденных специально поощряют книгами, награждают литературой для их исправления и возвращения на верный путь, — сказал сенатор.

    Надо отметить, что данная норма применяется только к лицам, которым предусматривается условно-досрочное освобождение. На пожизненно осужденных мера не распространяется.

    Изменения будут применяться в отношении более 13,5 тыс. осужденных.

    Ранее мы писали, что жителям Таджикистана бесплатно раздают новое издание «Шахнаме» с целью возрождения исторической памяти, развития национального самосознания и самопознания, а также воспитания патриотизма и любви к Родине у народа, особенно среди подростков и молодежи.

    Теги:
    Тюрьма Узбекистан Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают