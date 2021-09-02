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За нарушения правил безопасности работы на стройобъектах приостановят в Нур-Султане

2 Сентября 2021 21:00
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За нарушения правил безопасности работы на стройобъектах приостановят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие меры принимаются по снижению производственного травматизма на стройобъектах, передает МИА «Казинформ».

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«На предприятиях города, особенно на строительных объектах необходимо неуклонно соблюдать все правила безопасности. Так как от этого зависит человеческая жизнь, репутация самих компаний. В целях снижения производственного травматизма принимается ряд системных мер. Сегодня на заседании комиссии по соцпартнертству и регулированию трудовых отношений рассмотрели актуальные вопросы.

Таким образом, совместно с профсоюзом и конфедерацией работников дополнительно усиливаем работу с предприятиями по соблюдению правил безопасности на объектах. В случае выявления нарушений, работы на строительных объектах будут остановлены. До тех пор – пока не обеспечат на объектах безопасность своих работников.

Помимо этого дополнительно усиливаем мониторинг строительных объектов на соблюдение мер безопасности, продолжатся выезды на предприятия в целях разъяснения прав и обязанностей сторон трудовой деятельности. Также департаменту госдоходов необходимо держать на контроле вопросы выплаты работодателями обязательных пенсионных взносов и соцотчислений, решить вопросы выплат крупными задолжниками и др.», - написал аким столицы.


Фото: Александр Куприенко


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#Нур-Султан   #Строительство   #Другие государственные органы  
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