За нарушение правил благоустройства работы на стройобъектах Нур-Султана приостановят

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 72 строительным организациям в Нур-Султане выданы уведомления на приведение строительных площадок в надлежащее состояние. В случае не устранения нарушений на объектах будут приостановлены строительно-монтажные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мобильными группами акимата Нур-Султана на ежедневной основе проводятся работы по обеспечению контроля строительных компаний в части вывоза грязи, грунта, строительного мусора и т.д. В состав мобильных групп входят представители Управления контроля и качества городской среды города Нур-Султан, Департамента местной полицейской службы, акиматов районов. В период с марта текущего года было проверено 130 объектов.

По результатам выездов выявлены замечания по 72 объектам, а именно не обеспечены работы пунктов мойки колес, не выполнены устройства твердого покрытия внутриплощадочных проездов и ограждения строительной площадки в ненадлежащем состоянии. Пункты мойки колес отсутствуют на 26 строительных площадках.

Мобильными группами выданы уведомления на приведение строительных площадок в надлежащее состояние 72 организациям.

Возбуждены административные дела в отношении 13 застройщиков за нарушение правил благоустройства территорий города, а также разрушение объектов инфраструктуры (ст. 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях).

В случае не устранения нарушений – с 12 апреля текущего года на строительных объектах будет отключена электроэнергия и приостановлены строительно-монтажные работы.

Нижеуказанным подрядным организациям согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях выдано 2 – предупреждения, 11 административных штрафов на общую сумму 380 тысяч тенге.

Список привлеченных к административной ответственности за нарушения правил благоустройства территорий города:

1. ТОО Bazis-A, ТОО «Astana real estate 2017»

«МЖК «Discovery» по ул. А. Байтурсынова»

2. ТОО «BI Global»

«Строительство школы на 2000 мест по ул. А. Байтурсынова»

3. ТОО «Шар Құрылыс»

«МЖК на пер. ул. Кенесары и Сембинова»

4. ТОО «Sat Construction»

«МЖК на пер. ул. Ж. Нажимеденова и ул. С. Нурмагамбетова»

5. ТОО «NUR-ZHAS - 2030»

«МЖК на пересечение ул. А80 и Ж. Нажимеденова»

6. ТОО «Иртыш Групп»

«МЖК на пер. ул. Ж. Нажимеденова и ул. С. Нурмагамбетова»

7. ТОО «Zeta Construction»

«МЖК «ОТАН-2» по ул. А. Байтурсынова»

8. ТОО «Urban 2020»

«МЖК по ул. Кордай»

9. ТОО «Mainstreet»

«МЖК по ул. Майлина 6»

10. ТОО «Sigma Byild»

«МЖК «Балауса» по ул. Ж. Нажимеденова»

11. ТОО «Грандстрой»

«МЖК по ул. Мухамедханова»

12. ТОО «Мегастрой ЛТД»

«МЖК Тауер по Туран»

13. ТОО «СК БАЗАР»

«МЖК Nova city по Туран»