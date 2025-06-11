За мошенничество с субсидиями и незаконную легализацию осуждены акмолинские предприниматели

Как сообщили в жаркаинском районном суде, руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива и глава крестьянского хозяйства предстали перед судьей по обвинению в совершении мошенничества - п.2 ч.4 ст.190 УК РК и легализации денег, добытых преступным путем, - ч.1 ст.218 УК РК.

«С января 2022 года по июль 2024 года Е. и М. вступили в сговор на хищение бюджетных средств путем мошенничества в особо крупном размере в виде неосновательного получения субсидий за переработку сельскохозяйственной продукции молока и получения молочной продукции масла, сыра. М., как глава КХ, вносил недостоверные сведения в счета-фактуры о реализации в СПК молока, завышая объемы, не соответствующие действительности. А руководитель СПК Е. предоставляла в КХ счет-фактуры с завышенным объемом приобретения молока и изготовленной продукции - масла и сыра», - озвучили фабулу дела в суде.

Далее предприниматели подавали заявки на получение субсидий, а государство, не зная о завышенных объемах, производило оплату субсидий на счет СПК. Так, необоснованно СПК были получены субсидии на сумму 247 млн тенге.

Чтобы скрыть преступный доход, Е. перечисляла полученные деньги на банковские счета другого человека, на часть из них приобрела имущество, которое далее сдавала в аренду и получала доход.

Таким образом Е. совершила легализацию денег, вовлекла в законный оборот деньги, добытые преступным путем, с целью извлечения дохода и материального обогащения, посредством совершения сделок в виде покупки и сдачи в аренду имущества - ч.1 ст.218 УК РК.

Смягчающим обстоятельством по делу стало наличие малолетних детей у виновных. Суд приговорил каждого из фигурантов дела к шести годам четырем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем, с лишением права занимать материально-ответственные должности. С осужденных солидарно взыскано 232,4 млн тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что начался суд в отношении экс-акима района Алматинской области Багдата Карасаева.