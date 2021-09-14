За мошенничество с «госсубсидиями» осудили жительницу Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К ограничению свободы приговорили аферистку, задержанную полицейскими Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Ранее в дежурную часть Мактааральского РОП с заявлением обратились сразу две местные жительницы, ставшие жертвами мошенничества.

Со слов потерпевших, в феврале 2020 года малознакомая женщина, войдя в доверие, обещала им помощь в получении безвозмездных госсубсидий в размере 580 тысяч тенге. Доверившись аферистке, одна из них отдала 30 тысяч тенге, а другая сельчанка - 120 тысяч тенге. Однако после получения денег мошенница так и не выполнила своих обещаний. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

На раскрытие преступления ориентировали следственно-оперативную группу опытных сотрудников полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой и доставили ее в районный отдел для дальнейшего разбирательства.

Следствием установлено, что аферистка потратила полученные путем мошенничества деньги на собственные нужды. После завершения досудебного расследования собранные материалы направили в Мактааральский районный суд для принятия законного решения.

На сегодняшний день постановлением суда подсудимую признали виновной по указанной статье и назначили три года ограничения свободы.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять малознакомым людям в надежде получить какие-либо материальные выгоды. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.