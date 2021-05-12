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    19:33, 11 Май 2021 | GMT +6

    За многовековую историю Туркестан не видел такого возрождения – Нурсултан Назарбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы построили за годы Независимости еще один серьезнейший объект – город Туркестан. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев на брифинге в ходе визита в Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Мы построили за годы Независимости еще один серьезнейший объект – это город Туркестан. За многовековую историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный, восточный», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Елбасы отметил, что вся архитектура города основана на древнетюркской и современной архитектуре.

    «И это будет уникальным местом не только для Казахстана, а для всех. Один этот Караван-сарай чего стоит и все остальные парки, объекты. Сейчас едешь и как будто совсем в другом мире, в другом городе, которого не было. Поэтому я поздравляю всех туркестанцев с этим замечательным подарком государства вам - ваш подарок государству, это единство, сплоченность и труд ради нашей Родины. Желаю всего самого доброго!» - добавил Нурсултан Назарбаев.


    Теги:
    Елбасы Туркестанская область Первый Президент - Елбасы Тюркский мир Главная
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