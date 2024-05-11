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    18:32, 10 Май 2024 | GMT +6

    За месяц в Алматы помыли и покрасили 10 тысяч знаков, 470 светофоров, 15 тысяч скамеек

    За месяц в Алматы помыли и покрасили 10 тысяч знаков, 470 светофоров, 15 тысяч скамеек
    Фото: акимат Алматы

    В рамках республиканской экоакции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы – наш общий дом» в мегаполисе проведена большая работа по приведению в порядок уличной инфраструктуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата города, с начала кампании произведена мойка ограждений транспортных развязок и мостов, всех 1765 остановочных комплексов, очистка 134 подземных и надземных пешеходных переходов. В городе помыто и покрашено около 10 тысяч дорожных знаков со стойками, более 470 светофорных объектов, включая арки, консоли, шкафы и опоры.

    Аналогичной работой были охвачены почти 15 тысяч скамеек, 25 тысяч урн, произведена дезинфекция и мойка 1485 контейнерных площадок. Совместно с локальными сообществами проведена уборка на 5567 дворовой территории.

    За месяц в Алматы помыли и покрасили 10 тысяч знаков, 470 светофоров, 15 тысяч скамеек
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, произведен текущий ремонт дорог на площади более 41 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия на магистральных и районных улицах, таких как Достык, Байтурсынова, Гагарина, Райымбека, Сатпаева, Бухар Жырау, Тимирязева, Рыскулова, Момышулы и других.

    Вся информация о кампании «Алматы – наш общий дом» размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы.

    За месяц в Алматы помыли и покрасили 10 тысяч знаков, 470 светофоров, 15 тысяч скамеек
    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Экология Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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