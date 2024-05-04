Юная горнолыжница Александра Скороходова набрала за сезон 2023–2024 года 26.26 FIS-поинтов, и это лучший показатель за всю историю участия казахстанских горнолыжников на международных стартах. Корреспонденту агентства Kazinform удалось задать несколько вопросов спортсменке по итогам горнолыжного сезона.

— Александра, расскажите, что такое FIS-поинты и что они дают?

— FIS-поинты — это очки, которые начисляются спортсменам-горнолыжникам по результатам каждого FIS-старта. Существуют специальные правила, на основании которых определяется количество поинтов: чем выше занятое место на престижных соревнованиях — тем FIS-поинтов у тебя будет меньше. Это, в свою очередь, влияет на номер в стартовом протоколе следующих соревнований. Понятно, что, когда ты раньше стартуешь — трасса еще не разбита, и больше возможностей показать хорошее время. А время в нашем спорте измеряется сотыми долями секунд. Так, мне на Юношеских олимпийских играх, к моему сожалению, не хватило 40 сотых секунд, чтобы завоевать бронзовую медаль.

Фото: Федерация горных лыж, фристайла и сноуборда

— Как Вам удалось добиться таких высоких FIS-поинтов? На каких соревнованиях Вы выступали, каких результатов удалось добиться?

— В течение сезона я принимала участие более чем в 15 международных FIS-стартах. Мне удалось побороться за призовые места с серьезными соперниками из европейских горнолыжных стран: таких, как Италия, Швейцария, Австрия. Заняла первое место в Италии Temu NJR Слалом — Гиганте, первое место в Италии Val Casies FIS Слаломе, первое место в Италии Val Casies NJR Слаломе, второе место в Австрии в Weinebene FIS Слалом, третье место в Италии в Tesido NJC Слалом. По итогам Юношеских Олимпийских Игр мне удалось войти в ТОП-10 сильнейших спортсменов в мире в возрасте 18 лет. Также я выиграла чемпионат Казахстана в дисциплинах супер-гигант и альпийская комбинация. Призовые места и позволили мне получить такие FIS-поинты. Я очень горжусь, что флаг Казахстана вернулся в протоколы международных горнолыжных FIS-стартов.

Всего этого удалось достичь благодаря большой проделанной работе и поддержке Министерства культуры и спорта РК, фонда «Самрук-Қазына», ассоциации лыжных видов спорта РК, федерации горнолыжного спорта РК и команды Kronplatz. Большое им спасибо!

Фото: Федерация горных лыж, фристайла и сноуборда

— Какие задачи Вы ставите себе на новый сезон?

— По результатам этого сезона меня пригласили в международную академию горнолыжного спорта APEX — это новый шаг в моей профессиональной подготовке. Apex — это академия для повышения мастерства профессиональных горнолыжников, расположенная в городе Тин, Франция, ее целью является подготовка лыжников уровня Кубка мира и Олимпийских игр. Очень радует, что часть затрат Академия готова взять на себя, так как заинтересована в работе с молодыми перспективными спортсменами.

Основные старты нового сезона — Универсиада в Турине и, конечно, Зимние Азиатские игры — 2025, которые пройдут в Китае, в Харбине впервые за последние восемь лет. Азиатские игры являются вторыми по статусу после Олимпийских, так что весь тренировочный процесс будет нацелен на завоевание призовых мест именно там. Соответственно, на чемпионат мира, который будет проходить в это же время, я не поеду. А самые главные старты предстоят в 2026 году — это Зимние Олимпийские игры в Италии, в Кортина-д’Ампеццо!

— Говорят, что эти игры для горнолыжников Казахстана будут особенными?

— Игры будут символичными не только для Казахстана, но и для меня лично. Они пройдут в Кортина-д’Ампеццо ровно через 70 лет после того, как в том же месте в 1956 году проходили VII зимние Олимпийские игры. И впервые на зимних Олимпийских играх принимала участие тогда еще сборная СССР и в ее составе была горнолыжница из Казахстана и тоже Александра — Александра Ивановна Артеменко, легендарная казахская горнолыжница, 12 кратная чемпионка СССР, воспитавшая в последствии 11 чемпионов страны.

Фото: Федерация горных лыж, фристайла и сноуборда

— Да, очень символично! Это действительно прекрасная страница спортивной истории Казахстана.

— У меня есть книга «Хозяйка горы», которую мне подарила Майя Иосифовна Елисеева, одна из авторов книги и подруга Александры Ивановны. В честь Александры Ивановны с 2001 года проводятся соревнования «Приз А.Артеменко», в которых я также принимала участие и занимала призовые места. Пользуясь случаем, я хочу выразить слова благодарности и восхищения Майе Иосифовне за организацию и проведение этих соревнований и за то, что хранит память о легендарной горнолыжнице! Для меня большая ответственность и большая честь — продолжить эту олимпийскую эстафету, начатую Александрой Ивановной Артеменко.