За курение на борту самолета оштрафован пассажир рейса «Стамбул-Туркестан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Линейный отдел полиции в аэропорту города Туркестан поступило сообщение от представителя авиакомпании «Fly Arystan» о том, что среди пассажиров авиарейса сообщением «Стамбул-Туркестан» находится правонарушитель. По прилету пассажир актом был передан полицейским. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«В ходе проверки транспортные полицейские установили 67-летнего жителя Алматы, который находясь на борту самолета, курил сигарету. В отношении него составлен административный протокол по ч.1-2 ст.441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП (142 850 тенге, прим. ред.)», - отметил К. Кобландин.

«Аналогичные факты зарегистрированы в аэропорту Нур-Султана. В отношении 25-летнего пассажира рейса «Алматы-Нур-Султан» и 39-летнего жителя столицы, прилетевшего рейсом «Москва-Нур-Султан», составлены административные протоколы за курение на борту воздушного судна и наложены штрафы в размере 50 МРП каждому», - резюмировал полковник полиции.