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    22:40, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    За курение на борту самолета оштрафован пассажир рейса «Стамбул-Туркестан»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Линейный отдел полиции в аэропорту города Туркестан поступило сообщение от представителя авиакомпании «Fly Arystan» о том, что среди пассажиров авиарейса сообщением «Стамбул-Туркестан» находится правонарушитель. По прилету пассажир актом был передан полицейским. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «В ходе проверки транспортные полицейские установили 67-летнего жителя Алматы, который находясь на борту самолета, курил сигарету. В отношении него составлен административный протокол по ч.1-2 ст.441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП (142 850 тенге, прим. ред.)», - отметил К. Кобландин.

    «Аналогичные факты зарегистрированы в аэропорту Нур-Султана. В отношении 25-летнего пассажира рейса «Алматы-Нур-Султан» и 39-летнего жителя столицы, прилетевшего рейсом «Москва-Нур-Султан», составлены административные протоколы за курение на борту воздушного судна и наложены штрафы в размере 50 МРП каждому», - резюмировал полковник полиции.


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    МВД РК Туркестанская область Авиация Регионы Казахстана Транспорт Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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